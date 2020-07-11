Ex-Palmeiras e Vitória, Dinei fala sobre o seu retorno ao Brasil

Crédito: Divulgação/Água Santa

Com passagens marcantes pelo Palmeiras e Vitória, o experiente atacante Dinei voltou a atuar no futebol brasileiro, no início desta temporada, depois de quatro anos jogando no Japão. Antes da pausa por conta da pandemia, o jogador vestia a camisa do Água Santa no Campeonato Paulista. Agora, projeta retornar em breve aos gramados.

- É muito bom estar voltando ao Brasil. Saí bem jogando no Vitória. No Japão é totalmente diferente e, agora voltando, a expectativa é muito boa. Tive a oportunidade de voltar a jogar o Paulistão, o maior campeonato estadual do Brasil, no Água Santa. Joguei quase todos os jogos de titular, mas agora é pensar em terminar o ano bem em um novo clube que está por vir - afirmou.

No futebol asiático, Dinei vestiu as camisas do Kashima Antlers, Shonan Bellmare, Ventforet Kofu e Matsumoto Yamaga. Em 2016, conquistou o título do Campeonato Japonês e, nos dois anos seguintes, foi bicampeão da segunda divisão nacional. No Brasil, o atacante conquistou o campeonato baiano pelo Vitória, em 2013, e o paranaense pelo Athletico, em 2005.

- Senti mais diferença no futebol chegando no Japão. Tive mais dificuldades lá do que aqui. Até pelo estilo de jogo e pelo idioma também. Aqui no Brasil todo mundo já se entende, aí fica mais fácil - disse.