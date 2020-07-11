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Ex-Palmeiras e Vitória, Dinei fala sobre o seu retorno ao Brasil

Atacante, que estava no Água Santa, comentou sobre os planos para o futuro e a experiência de voltar a disputar o Campeonato Paulista. Ele estava quatro anos no Japão...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 19:43

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 19:43

Crédito: Divulgação/Água Santa
Com passagens marcantes pelo Palmeiras e Vitória, o experiente atacante Dinei voltou a atuar no futebol brasileiro, no início desta temporada, depois de quatro anos jogando no Japão. Antes da pausa por conta da pandemia, o jogador vestia a camisa do Água Santa no Campeonato Paulista. Agora, projeta retornar em breve aos gramados.
- É muito bom estar voltando ao Brasil. Saí bem jogando no Vitória. No Japão é totalmente diferente e, agora voltando, a expectativa é muito boa. Tive a oportunidade de voltar a jogar o Paulistão, o maior campeonato estadual do Brasil, no Água Santa. Joguei quase todos os jogos de titular, mas agora é pensar em terminar o ano bem em um novo clube que está por vir - afirmou.
No futebol asiático, Dinei vestiu as camisas do Kashima Antlers, Shonan Bellmare, Ventforet Kofu e Matsumoto Yamaga. Em 2016, conquistou o título do Campeonato Japonês e, nos dois anos seguintes, foi bicampeão da segunda divisão nacional. No Brasil, o atacante conquistou o campeonato baiano pelo Vitória, em 2013, e o paranaense pelo Athletico, em 2005.
- Senti mais diferença no futebol chegando no Japão. Tive mais dificuldades lá do que aqui. Até pelo estilo de jogo e pelo idioma também. Aqui no Brasil todo mundo já se entende, aí fica mais fácil - disse.
O atacante Dinei também acumula passagens de destaques no futebol europeu. Na temporada 2008/09, vestiu a camisa do Celta de Vigo (ESP) em 37 oportunidades e marcou 11 gols. Na sequência, atuou pelo Tenerife (ESP) na primeira divisão espanhola.

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