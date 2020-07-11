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futebol

Ex-Palmeiras e São Paulo, atacante Tadeu assina com o Água Santa

Jogador foi campeão brasileiro com o Tricolor em 2006 e chega a equipe do Grande ABC para o restante da temporada. Netuno volta a campo contra o Mirassol, em casa...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2020 às 14:35

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 14:35

Crédito: Michael Sanches / Água Santa
O atacante Tadeu, com passagens por São Paulo, Palmeiras e futebol europeu, acertou com o Água Santa e defenderá a equipe de Diadema na sequência desta temporada. Seu último time foi o Pelotas, equipe que defendeu no Gauchão deste ano e pela qual marcou o gol do título da Recopa Gaúcha.
- O Água Santa é um clube que vem crescendo ao longo dos anos, teve vários acessos e voltou à elite do futebol paulista. Dá toda a estrutura para o atleta, tanto fora como dentro de campo. Qualquer jogador quer atuar aqui - disse o novo reforço.
Tadeu também elogiou a inter temporada realizada pelo clube.
- Estamos em um centro de treinamento impecável, com todo o suporte para o atleta se preparar. Sabemos das dificuldades pelo pouco tempo de trabalho, mas a diretoria tem feito de tudo para termos um ambiente legal. Estou motivado. Agora, resta eu dar o meu melhor dentro de campo quando o campeonato retornar - afirmou.
Sobre suas características, o atacante pontuou que é um camisa 9 que procura sempre estar perto do gol para finalizar as jogadas.
- Também ajudo a minha equipe na marcação forte e sempre me entrego ao máximo durante uma partida - finalizou.

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