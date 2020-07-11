Ex-Palmeiras e São Paulo, atacante Tadeu assina com o Água Santa

Crédito: Michael Sanches / Água Santa

O atacante Tadeu, com passagens por São Paulo, Palmeiras e futebol europeu, acertou com o Água Santa e defenderá a equipe de Diadema na sequência desta temporada. Seu último time foi o Pelotas, equipe que defendeu no Gauchão deste ano e pela qual marcou o gol do título da Recopa Gaúcha.

- O Água Santa é um clube que vem crescendo ao longo dos anos, teve vários acessos e voltou à elite do futebol paulista. Dá toda a estrutura para o atleta, tanto fora como dentro de campo. Qualquer jogador quer atuar aqui - disse o novo reforço.

Tadeu também elogiou a inter temporada realizada pelo clube.

- Estamos em um centro de treinamento impecável, com todo o suporte para o atleta se preparar. Sabemos das dificuldades pelo pouco tempo de trabalho, mas a diretoria tem feito de tudo para termos um ambiente legal. Estou motivado. Agora, resta eu dar o meu melhor dentro de campo quando o campeonato retornar - afirmou.

Sobre suas características, o atacante pontuou que é um camisa 9 que procura sempre estar perto do gol para finalizar as jogadas.