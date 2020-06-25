Ex-Palmeiras e Ceará, Serginho projeta retomada do Yamaga na J-League 2: 'Chance de buscar o acesso'

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Prestes a reiniciar a temporada pelo Matsumoto Yamaga, o experiente Serginho, de 29 anos e em sua terceira temporada pelo clube, projetou a retomada da competição após bom início do time. Na estreia da J-League 2, o brasileiro ajudou sua equipe a bater o Ehime por 2 a 1 fora de casa. Agora, o desafio nessa volta pós paralisação, por causa da pandemia do Coronavírus, será o Zweigen Kanazawa.

De volta à segunda divisão japonesa após o rebaixamento no ano passado, o Yamaga passou por grande reformulação entre troca de técnico, mudança em seu elenco. Atrapalhado por uma lesão na reta final de 2019, Serginho mostra confiança para voltar à elite do país.

- A expectativa está sendo a melhor possível. É um grande tempo parado e queremos voltar a fazer o que a gente gosta. Está todo mundo motivado e por isso acho que será um campeonato bem disputado. Vontade grande de fazer gols, ajudar a equipe, jogar bem. Temos chance de buscar o acesso. É um time novo, tivemos muitas mudanças, e fizemos uma grande estreia com vitória. Temos essa condição, apesar dos grandes concorrentes que temos neste campeonato difícil - declarou Serginho.

Revelado pelo Santos, com boas passagens por Palmeiras, Oeste e Ceará, o meia brasileiro tem vasta experiência para projetar fisicamente como essa volta pode lesionar os jogadores. Por isso, o jogador acredita que o trabalho feito pelo clube durante essa paralisação foi fundamental para o time voltar bem.

- Antes da pausa estávamos bem. Fizemos uma mini pré-temporada e estamos fortes para voltar e aguentar a sequência de jogos. Estamos preparados pra aguentar até o fim do campeonato - disse Serginho, que completou projetando o próximo duelo do Yamaga e mostrando confiança em conquistar os objetivos do clube:

- Esperamos fazer um grande jogo, fora de casa, e mesmo sem torcida é bem complicado. Temos que buscar a vitória pra já retornar bem e buscar o acesso.