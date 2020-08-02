Ex-Palmeiras, dupla do Mirassol enfrentará velho conhecido na semi

Crédito: Montagem/Divulgação/Mirassol

O Mirassol entra em campo neste domingo, às 16h, contra o Corinthians, em busca da inédita final do Campeonato Paulista. E, após ter participado da vitória por 3 a 2 sobre o São Paulo, no Morumbi, pelas quartas de final, uma dupla reencontrará um velho conhecido nas semifinais. O meia Juninho e o lateral-direito Matheus Rocha são crias do Palmeiras e conhecem bem o rival.

Um pouco mais experiente, Juninho, de 24 anos, quer repetir 2016 e chegar à decisão do estadual. Naquele ano, o meia foi um dos destaques do Audax que fez história e bateu o Corinthians na semifinal.

- Já disputei uma fase decisiva de Paulistão pelo Audax e tenho boas lembranças, inclusive com triunfo sobre o Corinthians na semi. Sei como é. Infelizmente, perdemos aquela decisão, mas hoje motiva o fato de que, caso chegue à final novamente, estarei um pouco mais experiente. Talvez seja um combustível a mais para conquistar o título e dessa vez não deixar escapar. Espero que a gente possa dar o nosso melhor e chegar às finais, algo histórico para o clube - afirmou o meia-atacante, que teve ótima atuação contra o São Paulo, nas quartas, com uma assistência para gol.Além do retrospecto no profissional, Juninho tem boas recordações do duelo na época em que estava nas categorias de base do Alviverde:

- Já enfrentei o Corinthians pelo Palmeiras, no Paulista sub-20. Era ida e volta o confronto. Ganhamos em casa e empatamos fora. Mesmo na base, é um clássico diferente e gostoso de jogar. A expectativa é boa...Enfrentá-los em uma semifinal de Paulista é um desafio muito bom, que todo jogador quer atuar. Vai ser difícil, mas acredito na nossa classificação. O grupo está focado e determinado, o que é importante neste momento - comentou.

Mais jovem, Matheus Rocha vive a ansiedade pela partida decisiva. Aos 21 anos e também criado pelo Palmeiras, clube pelo qual conquistou diversos títulos na base, o lateral disputou oito partidas neste Paulistão, com um gol marcado.

- Acredito que fizemos por merecer estar na semifinal. Apesar de termos perdido muitos atletas, a filosofia de jogo continuou a mesma e isso fez com que a gente eliminasse o São Paulo. Aproveitamos as oportunidades que tivemos e, se repetirmos isso na semifinal, estaremos próximos do nosso objetivo - afirmou a promessa, emprestado pelo Palmeiras ao Mirassol.

Em 2018, Matheus foi peça importante das conquistas do Verdão sub-20, como o Brasileiro e o Paulista. No estadual, vitória sobre o alvinegro na decisão.