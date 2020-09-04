Ex-Palmeiras, Deola é o novo reforço do Villa Nova-MG

Após se destacar com a camisa do ASA (AL), nas semifinais do Campeonato Alagoano, o goleiro Deola acertou a sua transferência para o Villa Nova (MG) e reforçará o clube mineiro na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. O time será dirigido pelo ex-jogador Mancini e contará com outros nomes experientes no elenco, além do ex-lateral Ceará como diretor de futebol.
- Muito feliz com a oportunidade de defender o Villa Nova. Será mais um desafio num ano complicado, em razão da pandemia, mas estou pronto e motivado para repetir o bom trabalho realizado no ASA. O clube terá outros jogadores importantes, como Maicon (ex-Inter de Milão) e Augusto Recife no elenco. Isso será importante para que a gente possa fazer uma grande Série D e conquiste os nossos objetivos.
Aos 37 anos, Deola apareceu no cenário do futebol brasileiro com a camisa do Palmeiras, clube que o revelou. A estreia do goleiro deverá acontecer no próximo dia 20 de setembro, quando o clube receberá o Palmas (TO), no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima.