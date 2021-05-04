Ex-Palmeiras comemora renovação com o Masfout por um ano e aproveita folga para visitar o Brasil

Destaque do Masfout do meio para o fim da temporada, Bruno Dybal encerrou a Arabian Gulf Reserve League com excelentes números: foram 11 jogos, dois gols e sete assistências. O desempenho fez com que os árabes buscassem a renovação de contrato do jogador, que assinou por mais um ano com a equipe. E acredita que iniciar uma pré-temporada com os companheiros será fundamental para um bom desempenho.
- Me senti muito feliz pelo reconhecimento e a renovação do contrato. Os planos para essa nova temporada são os melhores possíveis. Começar a pré-temporada com o clube será importante para conseguirmos fazer um ano ainda melhor. Fui muito bem recebido e consegui me adaptar rapidamente, então tem um ano pra ser um ano de grande desempenho - conta o jogador.Atuando fora do Brasil desde 2017, Dybal, que já está vacinado contra o Covid-19, aproveitou a folguinha após o fim da competição para visitar a família e aproveitar alguns dias de descansando por aqui.
- Está sendo muito bom. Apesar da minha esposa e filha estarem comigo lá nos Emirados, sempre ficam pessoas que amamos pelo Brasil também. Sempre bom estar com os meus pais, família e amigos. Agora é aproveitar pra descansar e voltar com tudo para alcançar os objetivos pelo Masfout - finalizou Dybal.