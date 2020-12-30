Ex-Palmeiras celebra gol marcado no dia de Natal: 'Foi muito diferente'

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Enquanto muitos comemoravam o Natal, um atacante brasileiro balançava as redes no futebol asiático. Nixon Guylherme, revelado nas categorias de base do Palmeiras marcou um gol pelo Abahani Chittagong, na Copa da Federação de Bangladesh. E o tento foi ainda mais especial, já que no dia seguinte o jogador celebrou seu aniversário.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Foi muito diferente porque eu nunca tinha jogado no Natal, e é um dia especial até porque faço aniversário em 26 de dezembro, no dia seguinte. É até inusitado porque enquanto eu estava jogando muitos amigos estavam comemorando com seus amigos. Mas sou muito grato por jogar futebol, pude marcar o único gol na vitória do meu clube e oferecer para a minha família - disse o jogador.

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Após se destacar na base do Palmeiras, Nixon Guylherme se transferiu para o Leixões SC, de Portugal, com apenas 17 anos de idade. Na sequência, passou por alguns clubes locais até chegar ao Marítimo, da primeira divisão. Depois de seis anos no país lusitano, o atacante atuou no Al-Tadhamon, do Kuwait, antes de chegar a Ásia. Em sua segunda temporada em Bangladesh, o brasileiro projeta conquistar troféus.