Ex-Palmeiras, Brendon Lucas assina com o Ho Chi Minh City, do Vietnã

Crédito: Divulgação/ Ho Chi Minh City

Ex-jogador da base e do profissional do Palmeiras, Brendon Lucas acertou com o Ho Chi Minh City, do Vietnã, nesta sexta-feira (25). O zagueiro de 26 anos deixou o Leixões, de Portugal, e assinou contrato de uma temporada com a equipe asiática. Esta será a primeira passagem do defensor pela Ásia.Chego muito motivado ao Vietnã. Além de ser uma experiência que agregará no meu currículo, por ser um futebol diferente do que estamos habituados, ajudará no meu crescimento pessoal, conhecendo um novo país e uma nova cultura. Agradeço ao Ho Chi Minh City pela oportunidade e pela confiança. Acredito que conquistaremos grandes coisas juntos - disse Brendon.

Além de ter defendido o Leixões em Portugal, o zagueiro atuou pelo Portimonense em 2017, clube onde conquistou a Segunda Liga Portuguesa. O país europeu foi o que abriu as portas do futebol internacional ao atleta.Assim, Brendon se diz realizado com tudo que aprendeu no 'Velho Continente'.- A passagem por Portugal me ensinou muita coisa e eu sou extremamente grato por tudo que vivi no país. Jamais imaginei que poderia sair de Goiás (GO) e conquistar um título na Europa. Agora, eu sigo para mais um grande desafio na carreira, mas jamais esquecerei o tamanho crescimento profissional e pessoal que tive em Portugal - afirmou o defensor.