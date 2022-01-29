Ex-Palmeiras, Arthur Cabral é anunciado como reforço de clube italiano

O atacante Arthur Cabral, ex-Ceará, Palmeiras e Basel, foi anunciado como novo reforço da Fiorentina. O centroavante chega com a missão de repor a saída de Dusan Vlahovic, que acertou sua ida para a Juventus e foi apresentado na última sexta-feira.O clube italiano pagou cerca de 14,5 milhões de euros ao Basel, mas o valor pode aumentar por conta de variáveis no acordo entre as equipes. O brasileiro assinou contrato até 2026 e ganha sua primeira oportunidade em uma das cinco grandes ligas do Velho Continente.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Na Suíça, o camisa nove, que herdou o número de Vlahovic na Fiorentina, fazia uma temporada fora da curva. Titular absoluto do clube da Basileia, Arthur Cabral participou de 31 partidas e foi responsável por anotar 27 gols e contribuir com oito assistências.
O atacante também chegou a ser cogitado no Barcelona, embora não haja informações sobre uma proposta oficial por parte dos culés. Com isso, a Viola, que ocupa o 7ª lugar no Campeonato Italiano, ganha um reforço chave na busca por uma vaga em competições da Uefa na próxima temporada.