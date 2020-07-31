Ex-Nacional e Palmeiras, volante do Taboão projeto acesso no Paulistão

Crédito: Divulgação/Nacional

Sem datas definidas para o retorno das partidas no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, os clubes vão fazendo o que podem para que os atletas não percam a forma física, e assim está sendo com o Taboão da Serra, que por meio de treinos online tem buscado manter a intensidade dos trabalhos.

O volante Paulo Nunes, que soma passagens por Palmeiras, Nacional e Portuguesa, atualmente é um dos destaques do CATS e contou como vem sendo a rotina de treinos durante a quarentena.

- Nessa quarentena eu estou treinando todos os dias, as vezes dois períodos, treinando firme e forte, para voltar em alto nível. Estamos fazendo alguns treinos online e dá para sentir que todos estão focados para estar 100% quando as partidas voltarem - disse o jogador.

Atualmente na Segunda Divisão do Paulista, o Taboão já tem definido o grande objetivo desta temporada: o acesso para a Série A3 da competição.