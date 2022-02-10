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futebol

Ex-Moreirense, Cauê Silva recebe sondagens e projeta retorno ao futebol brasileiro

Em 2021, o volante brasileiro atuou pelo Belenenses SAD e Avispa Fukuoka
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Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 14:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 14:25
Com vasta experiência no futebol português e japonês, o volante Cauê Silva projeta retornar ao Brasil. Recentemente, o jogador brasileiro recusou ofertas de times do país nipônico enquanto aprimora a parte física em São Paulo/SP com um personal trainer. Em 2021, o meia-campista de 32 anos defendeu o Avispa Fukuoka e Belenenses SAD.- Venho treinando diariamente com um profissional para manter a forma física enquanto o meu empresário trata do meu futuro. Estamos avaliando as opções e espero decidir em breve. Depois de tanto tempo fora do Brasil, pretendo ficar por aqui para ficar mais perto da minha família - disse Cauê Silva.
Revelado na base do Santo André, Cauê Silva não atua no futebol brasileiro há mais de 13 anos. Desde então, acumula passagens de destaques por clubes como Moreirense e Albirex Niigata.
Cauê Silva soma 136 jogos em competições portuguesas, sendo 85 na Primeira Liga, e 82 em solo japonês. No início de 2017, o meia-campista marcou o único gol do título inédito do Moreirense na Taça da Liga de Portugal.
Crédito: CauêSilvaplanejaretornaraofutebolbrasileiro(Foto:Divulgação/Avispa

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