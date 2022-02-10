Ex-Moreirense, Cauê Silva recebe sondagens e projeta retorno ao futebol brasileiro

Com vasta experiência no futebol português e japonês, o volante Cauê Silva projeta retornar ao Brasil. Recentemente, o jogador brasileiro recusou ofertas de times do país nipônico enquanto aprimora a parte física em São Paulo/SP com um personal trainer. Em 2021, o meia-campista de 32 anos defendeu o Avispa Fukuoka e Belenenses SAD.- Venho treinando diariamente com um profissional para manter a forma física enquanto o meu empresário trata do meu futuro. Estamos avaliando as opções e espero decidir em breve. Depois de tanto tempo fora do Brasil, pretendo ficar por aqui para ficar mais perto da minha família - disse Cauê Silva.