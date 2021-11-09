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futebol

Ex-meia do Arsenal revela qual jogador se daria bem com novo técnico do Newcastle

Jack Wilshere afirmou que Eden Hazard poderia dar certo trabalhando com Eddie Howe no novo bilionário da Premier League, mas reconhece que belga tem qualidade para mais...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2021 às 09:35

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 09:35

Crédito: Wilshere gostaria de ver Hazard atuando com a camisa do Newcastle (FRANCK FIFE / AFP
Jack Wilshere, ex-meia do Arsenal, acredita que Eden Hazard poderia fazer um bom trabalho sob comando de Eddie Howe, novo técnico do Newcastle. Em entrevista ao "talkSPORT", o inglês comentou sobre a postura do ex-comandante do Bournemouth.​​- Hazard está em outro nível, mas acredito que ele gostaria de jogar para um técnico como Howe. Ele foi genial comigo, pois foi um momento duro para mim. Cheguei do Arsenal em um grupo que estavam unidos desde a League One, onde todos eram amigos. Eddie foi fantástico o tempo todo.
> Veja a tabela da Premier League
O atacante belga tem contrato com o Real Madrid até 2024, mas não tem espaço na equipe titular sob comando de Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior e Benzema são peças indispensávels, enquanto Rodrygo e Asensio possuem preferência em relação ao camisa sete.
O Newcastle, novo bilionário da Premier League, busca trazer reforços que possam impactar e elevar o nível do clube com o objetivo de brigar por uma vaga em Champions League nos próximos anos. Com isso, a chegada de Hazard na próxima janela de transferências de verão da Europa não deve ser descartada.

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