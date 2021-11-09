Ex-meia do Arsenal revela qual jogador se daria bem com novo técnico do Newcastle

Crédito: Wilshere gostaria de ver Hazard atuando com a camisa do Newcastle (FRANCK FIFE / AFP

Jack Wilshere, ex-meia do Arsenal, acredita que Eden Hazard poderia fazer um bom trabalho sob comando de Eddie Howe, novo técnico do Newcastle. Em entrevista ao "talkSPORT", o inglês comentou sobre a postura do ex-comandante do Bournemouth.​​- Hazard está em outro nível, mas acredito que ele gostaria de jogar para um técnico como Howe. Ele foi genial comigo, pois foi um momento duro para mim. Cheguei do Arsenal em um grupo que estavam unidos desde a League One, onde todos eram amigos. Eddie foi fantástico o tempo todo.

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O atacante belga tem contrato com o Real Madrid até 2024, mas não tem espaço na equipe titular sob comando de Carlo Ancelotti. Vinícius Júnior e Benzema são peças indispensávels, enquanto Rodrygo e Asensio possuem preferência em relação ao camisa sete.