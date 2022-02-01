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Ex-Marília, Bruno Miguel projeta temporada no futebol finlandês: 'Vai ser uma das minhas melhores'

Zagueiro brasileiro é um dos reforços do Ekenas IF, da Finlândia, para 2022
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2022 às 13:47

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 fev 2022 às 13:47
Revelado pelas categorias de base do Marília, o zagueiro Bruno Miguel está de casa nova nesta temporada. O brasileiro de 25 anos, que estava no FC Van, da Armênia, acertou sua ida ao Ekenas IF, da Finlândia, e projetou seu ano no futebol finlandês.Bruno afirma que está se sentindo bem fisicamente e feliz pelo novo desafio da carreira, e acredita que isso irá refletir dentro das quatro linhas.
– Tenho certeza que essa temporada vai ser uma das minhas melhores. Estou muito bem, me sentindo alegre e isso reflete dentro de campo positivamente – projetou o zagueiro Bruno Miguel, que está indo para seu segundo clube no Velho Continente e valorizou o aprendizado da última temporada.
– Estou indo para meu segundo clube na Europa, trago comigo um ritmo de jogo bom, de muito estudo taticamente e de posicionamento dentro de campo. Isso ajuda a chegar antes nas jogadas e assim sair na frente do meu adversário – explicou.
Em pré-temporada com o clube finlandês, Bruno Miguel fez seu primeiro treino com seus novos companheiros de clube essa semana e está com a expectativa alta para entrar em campo.
– Esperamos sempre começar uma competição da melhor forma e com os treinamentos no dia a dia isso vai melhorando. Minhas expectativas são as melhores possíveis quero ajudar meu clube a conquistar seus objetivos – finalizou.
Crédito: BrunoMiguelesperaterumagrandetemporadanaFinlândia(Divulgação/EkenasIF

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