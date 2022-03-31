Ex-Manchester United revela que Anderson, ex-meia, poderia ter sido o melhor jogador do mundo

Ben Foster, ex-goleiro do Manchester United e atualmente no Watford, revelou que Anderson, meia revelado no Grêmio, poderia ter sido o melhor jogador de futebol do mundo. Em entrevista ao "UTD Podcast", o veterano de 38 anos revelou os motivos que fizeram com que o jogador não alcançasse patamares mais altos na carreira.- Todos diziam que ele seria o melhor do mundo em algum momento. Mas ele não ligava, não estava nem aí para nada. Tévez era a mesma coisa. Tem que haver algo em ser sul-americano.
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Rafael, lateral-direito do Botafogo, mas que atuou com Anderson no Manchester United, revelou em sua autobiografia que o meia era viciado em lanches do McDonald's. O atleta de 31 anos também acredita que esse comportamento influenciou na carreira do meia.
Em sua passagem pelos Red Devils, Anderson conquistou 10 títulos com a camisa do Manchester United, sendo quatro Premier League e uma Champions League. Na decisão da Liga dos Campeões diante do Chelsea, o brasileiro foi o responsável por cobrar o pênalti que deu o título ao time de Alex Ferguson.