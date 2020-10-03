Ex-Madureira faz dois e garante vitória do Marítimo sobre o Porto

Crédito: Helder Santos

Atual campeão, o Porto perdeu a primeira partida em casa nesta edição da Liga Portuguesa. Pela terceira rodada da competição nacional, os Dragões não conseguiram evitar a boa atuação do atacante brasileiro Rodrigo Pinho, que com dois gols, deu a vitória ao Marítimo por 3 a 1. Nanu fez o outro tento dos visitantes, enquanto Pepe descontou de cabeça. Só dá BrasilO Porto foi surpreendido com um jogada 100% brasileira. Claudio Winck, ex-Vasco, iniciou a trama e tocou para Rodrigo Pinho, ex-Madureira, que já dentro da área, bateu de perna esquerda para abrir o placar. O Porto conseguiu o empate nos acréscimos da primeira etapa e, novamente, participação de jogadores nascidos no Brasil. Alex Telles cobrou escanteio e Pepe, brasileiro naturalizado português, mandou de cabeça para o fundo das redes.

Muitos acréscimosAntes dos dez minutos da segunda etapa, Rodrigo Pinho apareceu novamente. Como um legítimo centroavante, o jogador cabeceou para recolocar o Marítimo na frente. A partida seguiu com chances para ambos os lados até o final. Mas nos acréscimos que o jogo esquentou. Aos 49, em contra-ataque rápido, Milson tocou para Nanu, que bateu no ângulo e fez 3 a 1. Seis minutos depois, Jesus Corona tocou para Otávio. O brasileiro finalizou de fora da área e descontou, dando números finais ao confronto.