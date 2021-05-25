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Ex-Lyon, Rudi Garcia ataca Juninho: 'Não ficava feliz quando jogadores brasileiros não eram escalados '

Treinador foi demitido dos Gones após derrota no domingo, e não conseguiu classificar o clube para a Champions League. Juninho, diretor do Lyon, não foi poupado de críticas...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2021 às 15:28

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 15:28

Crédito: Damien LG/ Lyon
Demitido do Lyon após a última rodada do Campeonato Francês, o treinador Rudi Garcia não poupou o brasileiro Juninho Pernambucano de críticas. Ídolo do Vasco, além de ser um dos grandes nomes da história do clube francês, o ex-meia é diretor esportivo dos Gones.
+ Veja a tabela final da Ligue 1Em entrevista ao jornal "L'Équipe", Garcia disse que Juninho "não ficava feliz" quando atletas brasileiros eram preteridos na escalação, e afirmou que o dirigente fazia "jogo sujo".
- Descobri que quando as contratações brasileiras não jogavam, ele (Juninho) não ficava contente. Ele preferia ganhar com os seus jogadores - disse Rudi Garcia.
O ex-treinador do Lyon falou especificamente sobre o caso de Bruno Guimarães, que em alguns momentos foi opção no banco de reservas, e também de Jean Lucas, emprestado ao Brest. Outro brasileiro que foi citado na entrevista foi Lucas Paquetá, mas que foi classificado como "indispensável".
Atualmente, além de Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Jean Lucas (que volta de empréstimo), o Lyon conta com Thiago Mendes e Marcelo como brasileiros no elenco. O próximo da lista deverá ser o lateral-esquerdo Henrique, que está de saída do Vasco.

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