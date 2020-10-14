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futebol

Ex-Liverpool assina com o Crystal Palace

Nathaniel Clyne retorna ao clube pelo qual foi revelado...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 17:01

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:01

Crédito: Novo reforço vai vestir a camisa 17 do Palace (Divulgação/Site do Crystal Palace
A janela de transferências já fechou, mas o Crystal Palace anunciou um novo reforço. Trata-se do lateral-direito Nathaniel Clyne, ex-Liverpool. O jogador já estava treinando na equipe nas últimas semanas e agora assinou um vínculo. Em seu site oficial, o time londrino informou apenas que o contrato é de ''curta duração''. Como não possuía contrato com clube algum, o jogador assinou com o Crystal Palace, sem problemas. Assim, Clyne, de 29 anos, retorna ao clube pelo qual foi revelado e disputou 137 jogos entre 2008 e 2012. De lá, rumou para o Southampton, antes de chegar ao Liverpool, em 2015.
- Sou um garoto de Londres, aqui é onde cresci. Estou de volta em casa e toda a minha família e amigos estão aqui. É surreal estar de volta, curtindo e, com sorte, posso apenas entre e aproveite meu futebol novamente - disse Clyne.
O lateral conviveu com lesões e não atuou na temporada passada. A última vez que o jogador entrou em campo foi no dia 12 de maio de 2019, quando defendia as cores do Bournemouth. O presidente do Crystal Palace, Steve Parish, comemorou o reforço.
- Nathaniel é um personagem fantástico de se ter ao redor desta equipe e estamos muito satisfeitos em garantir seus serviços para o próximo período. Ele é um profissional de primeira linha, assim como era quando o conheci, mais do que uma década atrás. Sua presença e experiência serão inestimáveis - disse o dirigente.

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