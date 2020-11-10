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futebol

Ex-lateral inglês apimenta disputa entre Arnolde Reece James

Glen Johnson acredita nos dois nomes como os melhores para a seleção da Inglaterra e diz que o uso de cada um deve varias de acordo com o adversário que for enfrentar...

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 13:00

LanceNet

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Publicado em 

10 nov 2020 às 13:00
Crédito: Após lesão, Alexander-Arnold foi desconvocado da seleção inglesa (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP
Glen Johnson, ex-lateral do Liverpool e seleção inglesa, colocou pimenta na disputa pela posição do atual elenco dirigido por Gareth Southgate. Em entrevista ao portal “Compare.bet”, o veterano afirmou que Alexander-Arnold é sua primeira opção, mas que Reece James, do Chelsea, é um defensor melhor.
- A disputa é entre Trent e Reece James. Depende de contra quem você vai jogar, claro, mas eu acho o James melhor defensor. Eu o acho mais rápido, mais forte. Trent é bom com a bola, é um grande jogador, muito inteligente e mais sábio do que sua idade sugere. Na seleção, você fica mais com a bola, então Trent é minha primeira opção, mas James é um excelente reserva.
Além dos dois, a Inglaterra tem uma boa safra de nomes para a posição, como Walker, Trippier, Wan-Bissaka, Maitland-Niles e Lamptey. Arnold foi desconvocado após se lesionar no último jogo dos Reds contra o Manchester City e James foi chamado.

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