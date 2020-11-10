Ex-lateral inglês apimenta disputa entre Arnolde Reece James

Crédito: Após lesão, Alexander-Arnold foi desconvocado da seleção inglesa (SHAUN BOTTERILL / POOL / AFP

Glen Johnson, ex-lateral do Liverpool e seleção inglesa, colocou pimenta na disputa pela posição do atual elenco dirigido por Gareth Southgate. Em entrevista ao portal “Compare.bet”, o veterano afirmou que Alexander-Arnold é sua primeira opção, mas que Reece James, do Chelsea, é um defensor melhor.

- A disputa é entre Trent e Reece James. Depende de contra quem você vai jogar, claro, mas eu acho o James melhor defensor. Eu o acho mais rápido, mais forte. Trent é bom com a bola, é um grande jogador, muito inteligente e mais sábio do que sua idade sugere. Na seleção, você fica mais com a bola, então Trent é minha primeira opção, mas James é um excelente reserva.