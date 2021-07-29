Ex-lateral do Manchester United revela o que já ouviu sobre Van Gaal: 'Ele odeia brasileiros'

Crédito: Rafael deixou o Manchester United após a chegada de Louis van Gaal (Andrew Yates / AFP

Rafael, lateral revelado no Fluminense e com passagem pelo Manchester United, revelou que nunca recebeu uma explicação do técnico Louis van Gaal para sua saída de Old Trafford. Em entrevista ao "The Athletic", o atleta afirmou ter ouvido de outros companheiros que o holandês não gosta de trabalhar com brasileiros.- Eu nunca recebi uma explicação. Quando Van Gaal chegou, ele apenas disse: "Voce sai". Eu recebi algumas explicações de outras pessoas e, até antes dele chegar, todos me diziam: "Ele odeia brasileiros".

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O ala relembrou um episódio em que o comandante holandês teve problemas com Rivaldo em sua passagem pelo Barcelona e que culminou na saída do campeão do mundo da Catalunha em 2002.

- Eu não sei se é verdade, mas ouvi que isso começou com Rivaldo quando ele treinou o Barcelona. Van Gaal o colocou no banco e Rivaldo começou a falar mal dele, tentando demití-lo. Após isso, dizem que ele passou a odiar os brasileiros.