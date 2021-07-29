Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-lateral do Manchester United revela o que já ouviu sobre Van Gaal: 'Ele odeia brasileiros'
futebol

Ex-lateral do Manchester United revela o que já ouviu sobre Van Gaal: 'Ele odeia brasileiros'

Rafael, revelado no Fluminense, diz que foi dispensado pelo comandante holandês sem ter tido uma explicação e lembra história entre Rivaldo e Van Gaal no Barcelona...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jul 2021 às 10:07

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 10:07

Crédito: Rafael deixou o Manchester United após a chegada de Louis van Gaal (Andrew Yates / AFP
Rafael, lateral revelado no Fluminense e com passagem pelo Manchester United, revelou que nunca recebeu uma explicação do técnico Louis van Gaal para sua saída de Old Trafford. Em entrevista ao "The Athletic", o atleta afirmou ter ouvido de outros companheiros que o holandês não gosta de trabalhar com brasileiros.- Eu nunca recebi uma explicação. Quando Van Gaal chegou, ele apenas disse: "Voce sai". Eu recebi algumas explicações de outras pessoas e, até antes dele chegar, todos me diziam: "Ele odeia brasileiros".
> Veja a tabela da Premier League
O ala relembrou um episódio em que o comandante holandês teve problemas com Rivaldo em sua passagem pelo Barcelona e que culminou na saída do campeão do mundo da Catalunha em 2002.
- Eu não sei se é verdade, mas ouvi que isso começou com Rivaldo quando ele treinou o Barcelona. Van Gaal o colocou no banco e Rivaldo começou a falar mal dele, tentando demití-lo. Após isso, dizem que ele passou a odiar os brasileiros.
Rivaldo e Van Gaal trabalharma juntos entre 1997 e 2000, mas possuíam conflitos em relação ao posicionamento do atleta em campo. Quando o holanês retornou ao clube culé em 2002, o brasileiro foi dispensado e se juntou ao Milan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

manchester united
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados