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Ex-lateral do Manchester City diz para clube contratar Diego Costa

Jogador está sem clube desde que deixou o Atlético de Madrid, em dezembro, e pode assinar sem custos com qualquer clube. Atacante está com 32 anos de idade...

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

26 jan 2021 às 18:19
Crédito: Divulgação / Site oficial do Atlético de Madrid
Com o Manchester City vivendo problemas no ataque com seus centroavantes, um ex-jogador do clube sugeriu a contratação do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa à equipe de Pep Guadiola. Comentarista da "BBC", Micah Richards disse que se o clube fechar com o atleta, "ganhará a Premier League".
+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- O Manchester City já está em muito boa forma, mas se eles contratassem Diego Costa agora, eles ganhariam a Premier League, tenho certeza. Ele tem 32 anos e não estou sugerindo que seja a solução a longo prazo para o City, mas o ele é um agente livre depois de encerrar seu contrato com o Atlético de Madrid em dezembro e pode assinar por qualquer um de graça. Por que não tê-lo até o final da temporada? - disse Micah Richards.
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A efeito de comparação, o ex-lateral citou a contratação de Edinson Cavani pelo Manchester United.
- Ele é muito inteligente com a movimentação e com a forma como ocupa os zagueiros. Isso significa mais espaço para os outros jogadores, e o Diego Costa teria o mesmo efeito. Você está me dizendo que com as chances que o City cria ele não faria 10 gols antes do final da temporada? Claro que sim. E quão valiosos esses gols podem ser? - completou.

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