Ex-lateral do Manchester City diz para clube contratar Diego Costa

Crédito: Divulgação / Site oficial do Atlético de Madrid

Com o Manchester City vivendo problemas no ataque com seus centroavantes, um ex-jogador do clube sugeriu a contratação do brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa à equipe de Pep Guadiola. Comentarista da "BBC", Micah Richards disse que se o clube fechar com o atleta, "ganhará a Premier League".

+ Veja a tabela do Campeonato Inglês- O Manchester City já está em muito boa forma, mas se eles contratassem Diego Costa agora, eles ganhariam a Premier League, tenho certeza. Ele tem 32 anos e não estou sugerindo que seja a solução a longo prazo para o City, mas o ele é um agente livre depois de encerrar seu contrato com o Atlético de Madrid em dezembro e pode assinar por qualquer um de graça. Por que não tê-lo até o final da temporada? - disse Micah Richards.

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A efeito de comparação, o ex-lateral citou a contratação de Edinson Cavani pelo Manchester United.