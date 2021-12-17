Ex-lateral do Flamengo celebra boa fase nos Emirados Árabes

Disputando a sua terceira temporada seguida pelo Dibba Al Fujairah, o lateral esquerdo Roger Mendonça vive o seu melhor momento com a camisa da equipe. Com passagem pelas categorias de base do Flamengo, Botafogo e Vila Nova, o jovem lateral de 20 anos é titular absoluto e um dos destaques do clube na temporada. No último jogo contra o Gulf Heroes, Roger marcou o seu primeiro gol no campeonato.

- Graças a Deus temos feito um ótimo início de temporada. Fico muito feliz pelo meu desempenho até agora. Depois de três temporadas aqui, eu já me sinto totalmente adaptado e isso ajuda muito dentro de campo. Marcar gols é sempre uma sensação diferente, e eu estou muito feliz por ter marcado o meu primeiro na temporada. Vou trabalhar para que possa sair mais gols - disse.

Após nove rodadas, o Dibba ocupa atualmente a segunda colocação na tabela, com 24 pontos ganhos, um atrás do líder, Al Arabi. Nos Emirados Árabes, apenas as duas primeiras equipes garantem acesso para a primeira divisão. Roger destacou que a equipe tem um projeto muito bom e frisou que o time vai lutar até o fim pelo acesso.

- Nossa equipe tem um projeto muito forte, a direção nos dá todo o suporte necessário para desempenharmos o nosso melhor futebol. Desde o início, estamos nas primeiras posições. A gente vem de oito vitórias seguidas, só fomos derrotados na estreia, isso mostra a força da nossa equipe. Vamos em busca do acesso - concluiu.