Ex-lateral do Atlético-MG e Náutico, Douglas Santos vibra com conquista do Campeonato Russo pelo Zenit

Crédito: Divulgação/Zenit

O Zenit é o campeão russo da temporada 2019/2020. O título antecipado foi assegurado após a vitória deste domingo por 4 a 2 sobre o Krasnodar, fora de casa, com gols marcados por Azmoun (2), Dzyuba e Sutormin.

Com o triunfo, o time do brasileiro Douglas Santos chegou aos 62 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Lokomotiv Moscou, vice-líder com 49 pontos. Restam apenas quatro rodadas para o término da competição.

Um dos principais nomes da excelente campanha do clube de São Petersburgo, o lateral comemorou o resultado e a conquista da taça. “Tivemos uma trajetória consistente desde o início do campeonato, ocupando a liderança praticamente de ponta a ponta. O jogo de hoje (domingo) foi muito duro, equilibrado, mas conseguimos desenvolver nosso jogo e conquistamos a vitória que garantiu o título. Estou muito feliz e agora é comemorar bastante com meus companheiros", declarou o ex-jogador do Atlético Mineiro e Náutico.

100% APÓS A QUARENTENAO triunfo deste domingo foi o quarto consecutivo do Zenit após a retomada do campeonato, que foi paralisado entre março e junho por conta da pandemia do novo coronavírus.

“Mesmo durante a quarentena seguimos treinando forte e, principalmente, focados. Isso foi fundamental para que a gente conseguisse manter os 100% de aproveitamento na retomada e conquistasse o título com tanta antecedência”, acrescentou Douglas Santos.

Nas 26 rodadas já disputadas, a equipe de São Petersburgo obteve 19 vitórias e cinco empates, sofrendo apenas duas derrotas. A equipe apresenta também o melhor ataque, com 55 gols marcados, e a defesa menos vazada, somente 14 vezes.

CAMPEÃO OLÍMPICO COM A SELEÇÃOParaibano de João Pessoa, Douglas dos Santos Justino de Melo nasceu no dia 22 de março de 1994. Formado nas categorias de base do Náutico, o habilidoso lateral foi promovido ao elenco principal com apenas 17 anos de idade. Em 2012, após excelentes atuações no Campeonato Pernambucano e no Brasileirão, foi eleito a principal revelação do clube na temporada.

No ano seguinte, Douglas iniciou sua trajetória no futebol internacional, sendo contratado pelo Granada, da Espanha, e logo em seguida pela Udinese, da Itália. Em 2014, retornou ao Brasil para vestir a camisa do Atlético Mineiro, pelo qual disputou mais de 100 jogos, marcou quatro gols, sagrou-se campeão estadual e da Copa do Brasil e foi eleito para a seleção do Brasileirão no ano seguinte.

Sua excelente trajetória no Galo despertou o interesse do Hamburgo, que o contratou em agosto de 2016. Três anos depois, acertou transferência para o Zenit São Petersburgo, clube russo que investiu 15 milhões de euros em sua contratação.