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Ex-lateral do Arsenal elogia Hakimi e acredita em saída de Bellerín

Sagna afirmou ter se surpreendido com o ala da Inter de Milão e confia que atleta possa ser um bom reforço para o time de Mikel Arteta na próxima temporada...

Publicado em 28 de Março de 2021 às 10:47

LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2021 às 10:47
Crédito: Hakimi faz boa temporada com a Inter de Milão (Divulgação/Internazionale
Hakimi, lateral direito da Inter de Milão, foi elogiado por Sagna, ex-jogador do Arsenal, em entrevista ao portal “Goal”. O marroquino é alvo dos Gunners na próxima janela de transferências caso o clube inglês perca Bellerín no mercado. O francês afirmou ter se surpreendido com o africano e também apoia a saída do espanhol em busca de novos objetivos.- Hakimi nunca se cansa, sempre avança. Me surpreendi, porque o vi jogar no Real Madrid e não era tão bom. Podíamos ver potencial, mas nunca esperei que fosse ser tão bom como está sendo. Provavelmente Bellerín sente que quer um novo desafio, pois está no Arsenal há muito tempo. Ele é jovem, ainda tem uns cinco anos para jogar no máximo nível.
> Veja a tabela da Premier League
A Inter de Milão passa por um período financeiro muito complicado e pode se desfazer de Hakimi após apenas uma temporada com o atleta desde que o contratou do Real Madrid. Enquanto isso, Bellerín é especulado para ser um dos reforços do Barcelona para a próxima campanha, mas os Gunners não receberam nenhuma proposta oficial.

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