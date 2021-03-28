Ex-lateral do Arsenal elogia Hakimi e acredita em saída de Bellerín

Hakimi, lateral direito da Inter de Milão, foi elogiado por Sagna, ex-jogador do Arsenal, em entrevista ao portal “Goal”. O marroquino é alvo dos Gunners na próxima janela de transferências caso o clube inglês perca Bellerín no mercado. O francês afirmou ter se surpreendido com o africano e também apoia a saída do espanhol em busca de novos objetivos.- Hakimi nunca se cansa, sempre avança. Me surpreendi, porque o vi jogar no Real Madrid e não era tão bom. Podíamos ver potencial, mas nunca esperei que fosse ser tão bom como está sendo. Provavelmente Bellerín sente que quer um novo desafio, pois está no Arsenal há muito tempo. Ele é jovem, ainda tem uns cinco anos para jogar no máximo nível.