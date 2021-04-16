Ex-Juventude e Fortaleza, Genilson comemora chegada ao São Bernardo FC e foca em acesso estadual

Crédito: Divulgação São Bernardo

Após conquistar dois acessos nacionais de forma consecutiva pelo Juventude, nas últimas temporadas, o zagueiro Genilson é o novo reforço do São Bernardo FC para a sequência da disputa do Campeonato Paulista Série A2. Revelado na base do Vasco e com passagens de destaque pelo Fortaleza e Guarani, o defensor projetou a busca pela promoção à elite do Estado.

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- Com certeza o objetivo é esse. Buscar o acesso aqui pelo São Bernardo. Sou um atleta que quer sempre estar lutando por conquistas e aqui não vai ser diferente. Quando cheguei passei para a comissão técnica que eu vinha treinando e estou bem na parte física. Já estou me entrosando com o grupo e estou pronto para estar em campo se o professor precisar - disse Genilson.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Recém-chegado, Genilson está integrado ao elenco do São Bernardo e já vem treinando com os novos companheiros de equipe enquanto não há a definição do retorno do Paulista A2. Enquanto isso, o jogador falou do alto nível de competitividade da competição.