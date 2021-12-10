Ex-jogadores Falcão e Junior prestigiam cerimônia da Fifa em homenagem a Paolo Rossi

Na última quinta-feira (09), a Fifa prestou uma homenagem à memória do ex-atacante Paolo Rossi, morto em 2020. No museu da entidade, em Zurique (ITA), o presidente Gianni Infantino recebeu ex-jogadores que atuaram na campanha do tricampeonato da seleção da Itália em 1982. No Mundial daquele ano, na Espanha, Rossi foi o artilheiro com seis gols, sendo que três ocorreram na partida que eliminou a Seleção Brasileira, na chamada "Tragédia do Sarriá".A cerimônia também contou com a presença de familiares do homenageado, entre eles a esposa Federica Rossi, e dos ex-jogadores brasileiros Falcão e Junior, integrantes da equipe canarinho na competição de 39 anos atrás. Algoz da Seleção Brasileira em 82, Paolo Rossi fez também os dois gols da vitória italiana sobre a Polônia, na semifinal, e abriu o placar na decisão contra a Alemanha (3 a 1), em Madrid. Por clubes, ele atuou em seu país natal por Juventus, Milan, Perugia, Vicenza e Verona. Rossi morreu em 9 de dezembro de 2020, aos 64 anos, em decorrência de um câncer no pulmão