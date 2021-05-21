Ex-jogadores do Atlético de Madrid, Diego Forlán e Luis García falam ao L! sobre temporada e chance de título

Crédito: Montagem LANCE!

Neste sábado, o Atlético de Madrid pode conquistar o seu décimo primeiro título de La Liga na última rodada do campeonato. Diego Forlán e Luis García, ex-jogadores da equipe espanhola, falaram ao LANCE! sobre a temporada dos 'colchoneros' e elencaram pontos positivos vistos no time de Diego Simeone.

Veja a tabela do Espanhol- Obviamente, será uma grande conquista para eles ganharem o título, mas eles estiveram no topo da tabela praticamente toda a temporada. Sabemos a importância do Real Madrid e do Barcelona como clubes, o que reforça as conquistas do Atlético Madrid este ano, mas é muito difícil competir com times como Real Madrid e Barcelona - disse Diego Forlán.

O ex-jogador do Atlético de Madrid e da Seleção Uruguaia também comentou os altos e baixos vividos pela equipe nos últimos anos. Forlán também falou ao LANCE! sobre como a equipe cresceu na temporada atual.

- Sabemos que houve críticas ao treinador nas épocas anteriores, mas novos jogadores entraram e, agora, pela a temporada inteira, eles tem lutado por cima. Nas últimas temporadas, foi quando o Atlético de Madrid caiu. Sabemos que o Sevilla também tem estado muito perto este ano - falou o ex-jogador.

Diego Forlán também aproveitou para ressaltar a importância de jogadores como o goleiro Jan Oblak e o atacante Luis Suárez, este último seu ex-companheiro de Seleção Uruguaia, para a equipe do Atlético de Madrid na briga pelo título.

- Agora vemos um Atlético diferente. A forma como pensam não é só de uma equipe que organiza muito bem a defesa mas, também, o contra-ataque é muito eficaz, e é uma equipa muito combativa. Eles também são capazes de tomar a iniciativa e controlar os jogadores por vários minutos no jogo. É diferente do jeito que eles jogaram no passado, algo que eles experimentaram nesta temporada. Sempre que houve dúvidas, sempre que houve momentos em que a equipe não conseguiu o resultado que pretendia, Diego (Simeone) voltou ao seu estilo anterior - disse Luis García.

O espanhol também falou sobre alguns atletas em específico que, segundo ele, merecem destaque individual pelo desempenho durante a temporada 2020/2021 do Campeonato Espanhol.

- Jogadores como (Yannick) Carrasco, que deu uma grande contribuição para a temporada do time depois de vir da China e da Coréia do Sul, apesar de não termos sido um jogador tão importante no início da temporada, e também Marcos Llorente, que tem sido um jogador-chave do Atlético de Madrid nesta temporada deve-se à sua capacidade de gols e também à contribuição física que deu à equipe - falou o ex-atacante.

García também falou ao LANCE! sobre dois dos principais jogadores do Atlético em sua visão, e ainda ressaltou que espera não só que o clube mantenha o bom futebol na próxima temporada, mas também cobrou evolução dos colchoneros.