Ex-jogador Xavi Hernández anuncia que está com coronavírus

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O ex-jogador do Barcelona e atual técnico do Al-Sadd, do Qatar, Xavi Hernández anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Através de suas redes sociais, o espanhol de 40 anos disse que está se sentindo bem e que permanece isolado.

- Hoje não poderei acompanhar a equipe no retorno à competição oficial. Em meu lugar e à frente da equipe técnica estará David Prats, treinador da equipe filial do Al Sadd. Alguns dias atrás, e seguindo o protocolo da Liga do Qatar, testei positivo no último teste para covid-19 que realizaram - afirmou o espanhol.

O campeonato nacional de futebol no Qatar retornou na semana passada, depois de mais de quatro meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19.