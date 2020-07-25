Ex-jogador Xavi Hernández anuncia que está com coronavírus

O ex-jogador do Barcelona e atual técnico do Al-Sadd, do Qatar, Xavi Hernández anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. Através de suas redes sociais, o espanhol de 40 anos disse que está se sentindo bem e que permanece isolado.
- Hoje não poderei acompanhar a equipe no retorno à competição oficial. Em meu lugar e à frente da equipe técnica estará David Prats, treinador da equipe filial do Al Sadd. Alguns dias atrás, e seguindo o protocolo da Liga do Qatar, testei positivo no último teste para covid-19 que realizaram - afirmou o espanhol.
O campeonato nacional de futebol no Qatar retornou na semana passada, depois de mais de quatro meses de paralisação por conta da pandemia da Covid-19.
- Felizmente, estou em perfeitas condições, mas, seguindo o protocolo, isolado até superá-lo. Quando as autoridades de saúde me permitirem, ingressarei na minha rotina diária e trabalharei com mais desejo do que nunca - disse Xavi. - Agradeço a todas as autoridades e especialmente aos responsáveis da liga, da federação e do Al Sadd, por colocarem a nossa disposição todos os meios de detecção precoce que impedem mais contágio e garantem o desenvolvimento normal da competição - finalizou.