futebol

Ex-jogador sobre Messi: 'Coloca um bolo na boca se tiver problemas'

Chritophe Dugarry critica argentino por conta de situação de Griezmann no Barcelona, o chama de autista, ataca Quique Setién e o chama de técnico incompetente...
Publicado em 02 de Julho de 2020 às 12:18

Crédito: Messi foi vítima de críticas de ex-jogador francês (AFP
O francês Christophe Dugarry, ex-jogador do Barcelona, criticou de forma pesada Messi e Quique Setién por conta da situação que Griezmann passa no Barcelona. Para os microfones da “RMC Sports”, o aposentado insinuou que o argentino é autista e afirmou que o treinador do clube é incompetente.
- (Griezmann) Tem medo do que? Tem medo de um garoto que mede um metro e meio e que é meio autista? Você pode colocar um bolo na boca do Messi se ele tiver problema.
Dugarry também não poupou as palavras para abordar sobre o treinador do Barça, mas também elogiou alguns aspectos de Setién.
- É um técnico que está cambaleando. Setién é amável, mas não tem nível. Não sabe como fazer jogar sua equipe. Tenho certeza que não tem nada contra o Griezmann, simplesmente é um incompetente.
As críticas surgem após o polêmico empate entre Barcelona e Atlético de Madrid em que o camisa 17 só entrou em campo aos 45 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Barcelona se afasta da briga pelo título e o Real Madrid pode abrir quatro pontos de vantagem caso vença o Getafe nesta quinta-feira.

