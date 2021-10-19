Ex-jogador sobre Cristiano Ronaldo: 'Não está entre os cinco melhores jogadores da história do futebol'

Crédito: IAN KINGTON / AFP

Antonio Cassano, ex-jogador de Milan e seleção italiana, afirmou que Cristiano Ronaldo não está entre os cinco melhores jogadores da história do futebol. Em conversa com Christian Vieri pela "Twitch", o veterano citou alguns nomes que considera acima do patamar do português.- Cristiano Ronaldo é o melhor da história do futebol? Ele não está nem entre os cinco. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff e Ronaldo estão em outro nível.

> Veja a tabela da Champions League

A discussão se deu após Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, argumentar em favor de seu cliente para a conquista da Bola de Ouro. De acordo com o agente, as estatísticas e as conquistam tornam o camisa sete no maior da história do esporte.