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Ex-jogador sobre Cristiano Ronaldo: 'Não está entre os cinco melhores jogadores da história do futebol'

Antonio Cassano, ex-atacante da seleção italiana, citou cinco nomes que considera acima de Cristiano Ronaldo após empresário pedir Bola de Ouro para o craque português...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 12:48

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 12:48

Crédito: IAN KINGTON / AFP
Antonio Cassano, ex-jogador de Milan e seleção italiana, afirmou que Cristiano Ronaldo não está entre os cinco melhores jogadores da história do futebol. Em conversa com Christian Vieri pela "Twitch", o veterano citou alguns nomes que considera acima do patamar do português.- Cristiano Ronaldo é o melhor da história do futebol? Ele não está nem entre os cinco. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff e Ronaldo estão em outro nível.
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A discussão se deu após Jorge Mendes, empresário de Cristiano Ronaldo, argumentar em favor de seu cliente para a conquista da Bola de Ouro. De acordo com o agente, as estatísticas e as conquistam tornam o camisa sete no maior da história do esporte.
No entanto, apesar de ter quebrado o recorde de gols de um atleta com a camisa de uma seleção nacional, o craque português não está entre os favoritos para a conquista do Ballon d'Or devido a sua última temporada abaixo da média com a camisa da Juventus.

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