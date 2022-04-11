Ex-jogador, sobre Cristiano Ronaldo: 'Deve agradecer por jogar com Benzema'

Antonio Cassano, ex-jogador de Milan e seleção italiana, afirmou que Cristiano Ronaldo deve "agradecer por ter jogado com Benzema". Em conversa com Christian Vieri, ex-atacante da Inter de Milão, no canal da Twitch "Bobo TV", o italiano comparou as mudanças que ocorreram na carreira da dupla após o fim da parceria.- Todos os dias, Cristiano Ronaldo deve rezar e agradecer por ter jogado com Benzema. Vemos agora: Benzema tinha 18 a 20 gols e esta temporada tem 50 gols, entre gols e assistências. Antes estava a serviço de Cristiano, que marcava 50 gols no ano. Cristiano é agora um jogador diferente, inclusive era na Juventus. Benzema é um centroavante com os pés do Zidane.
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Na atual temporada, Benzema tem 37 gols marcados em 37 partidas disputadas. Além disso, o camisa nove tem 13 assistências na atual campanha, além de ser o maior assistente da história do Real Madrid, com 157 passes decisivos para o gol.
Além disso, o francês está próximo de se tornar o segundo maior artilheiro do clube, mas precisa balançar as redes nove vezes para ultrapassar Raúl. Por outro lado, Cristiano Ronaldo está no topo do pódio com 450 gols anotados pela equipe espanhola.