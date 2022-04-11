Ex-jogador, sobre Cristiano Ronaldo: 'Deve agradecer por jogar com Benzema'

Antonio Cassano, ex-jogador de Milan e seleção italiana, afirmou que Cristiano Ronaldo deve "agradecer por ter jogado com Benzema". Em conversa com Christian Vieri, ex-atacante da Inter de Milão, no canal da Twitch "Bobo TV", o italiano comparou as mudanças que ocorreram na carreira da dupla após o fim da parceria.- Todos os dias, Cristiano Ronaldo deve rezar e agradecer por ter jogado com Benzema. Vemos agora: Benzema tinha 18 a 20 gols e esta temporada tem 50 gols, entre gols e assistências. Antes estava a serviço de Cristiano, que marcava 50 gols no ano. Cristiano é agora um jogador diferente, inclusive era na Juventus. Benzema é um centroavante com os pés do Zidane.