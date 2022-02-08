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Ex-jogador não acredita em permanência de Mbappé no PSG: 'Renovação está morta'

Jerôme Rothen afirmou que o atacante do Paris Saint-Germain está decidido ao deixar o clube no fim da temporada, mas não crava destino do campeão do mundo...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 10:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 10:45
O ex-jogador Jerôme Rothen não acredita na permanência de Kylian Mbappé no Paris Saint-Germain. Em seu programa na "RMC Sports", o comentarista afirmou que uma conversa pela renovação de contrato não existe e que o atleta está decidido a sair.- Se ele quisesse apagar o fogo, já teria tomado a sua decisão. Para mim, a renovação de Mbappé com o PSG está morta em todos os sentidos. Ainda mais com o que ele está fazendo desde o início da temporada. Para mim, não renovará com o PSG.
> Veja a tabela da Champions League
No entanto, Rothen não crava o futuro do jogador no Real Madrid, embora o clube espanhol seja o grande interessado na contratação do camisa sete para a próxima temporada.
- Se está tomada a decisão de ir para o Real Madrid ou outro lugar, eu não sei. Nunca se sabe.
Na próxima semana, o PSG encara o Real Madrid pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O nome de Mbappé ganha mais importância no conjunto de Mauricio Pochettino, uma vez que Neymar é dúvida para a partida por conta de uma lesão sofrida no fim de novembro.
Crédito: MbappédeveestaremseusúltimosmesescomacamisadoPSG(Foto:STEPHANEDESAKUTIN/AFP

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