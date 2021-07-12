Ex-jogador ironiza pênalti perdido por Rashford na final da Euro: 'Você consegue correr normal, não?'

Crédito: Rashford desperdiçou pênalti importante para a Inglaterra (AFP

Van der Vaart, ex-jogador da seleção holandesa, ironizou a forma como Marcus Rashford cobrou o pênalti na decisão da Eurocopa diante da Itália. Como comentarista da "Dutch TV", o veterano cobrou uma postura melhor do atacante do Manchester United.- Você consegue correr normal, não? É tudo um pouco interessante. Se você sabe que deve ir para a esquerda (em termos de posicionamento), você deve ficar por lá, certo?

Rashford entrou no último minuto da prorrogação apenas para as penalidades. Jadon Sancho também passou pela mesma situação ao entrar junto do agora companheiro nos Diabos Vermelhos. Ambos, junto com Saka, desperdiçaram suas cobranças.