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Ex-jogador ironiza pênalti perdido por Rashford na final da Euro: 'Você consegue correr normal, não?'

Van der Vaart, ex-meia da Holanda, não aprovou a forma como o atacante do Manchester United correu para finalizar antes da bola bater na trave...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 11:47

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 11:47

Crédito: Rashford desperdiçou pênalti importante para a Inglaterra (AFP
Van der Vaart, ex-jogador da seleção holandesa, ironizou a forma como Marcus Rashford cobrou o pênalti na decisão da Eurocopa diante da Itália. Como comentarista da "Dutch TV", o veterano cobrou uma postura melhor do atacante do Manchester United.- Você consegue correr normal, não? É tudo um pouco interessante. Se você sabe que deve ir para a esquerda (em termos de posicionamento), você deve ficar por lá, certo?
Rashford entrou no último minuto da prorrogação apenas para as penalidades. Jadon Sancho também passou pela mesma situação ao entrar junto do agora companheiro nos Diabos Vermelhos. Ambos, junto com Saka, desperdiçaram suas cobranças.
As escolhas de Gareth Southgate foram criticadas por diversos torcedores, pela imprensa inglesa e até por José Mourinho. O comandante optou por colocar os mais jovens para cobrar os pênaltis, enquanto Sterling, Grealish e outros nomes mais experientes do elenco não participaram da disputa.

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