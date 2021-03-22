Ex-jogador faz coro por volta de Benzema à seleção francesa

Crédito: Franck Fife / AFP

Afastado da seleção francesa desde 2015, o atacante Karim Benzema tem um grande apoio de torcedores por mais uma chance com a atual campeã mundial. E agora, o jogador do Real Madrid recebeu um inventivo de um ex-jogador da Les Bleus.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Em entrevista para a rádio "RMC Sport", Jean-Michel Larqué, que ganhou sete vezes o Campeonato Francês com Saint-Étienne, pediu para que o técnico Didier Deschamps voltasse a chamar o centroavante.

- Não culpo Deschamps pelo o que aconteceu no passado, mas peço simplesmente que ele perdoe Benzema. Acredito que depois de tudo a que ele (Benzema) foi submetido, oferecer um perdão ao jogador faria de Deschamps um homem maior - disse Larqué.

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