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futebol

Ex-jogador faz coro por volta de Benzema à seleção francesa

Atacante do Real Madrid foi acusado de extorsão por Valbuena em 2015 e desde então não é convocado. Atleta vive grande fase no clube merengue e é tema de debate na França...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

22 mar 2021 às 19:33
Crédito: Franck Fife / AFP
Afastado da seleção francesa desde 2015, o atacante Karim Benzema tem um grande apoio de torcedores por mais uma chance com a atual campeã mundial. E agora, o jogador do Real Madrid recebeu um inventivo de um ex-jogador da Les Bleus.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022Em entrevista para a rádio "RMC Sport", Jean-Michel Larqué, que ganhou sete vezes o Campeonato Francês com Saint-Étienne, pediu para que o técnico Didier Deschamps voltasse a chamar o centroavante.
- Não culpo Deschamps pelo o que aconteceu no passado, mas peço simplesmente que ele perdoe Benzema. Acredito que depois de tudo a que ele (Benzema) foi submetido, oferecer um perdão ao jogador faria de Deschamps um homem maior - disse Larqué.
+ Giro pela Europa: Veja os brasileiros que se destacaram ou que mandaram mal no final de semana
Benzema não é convocado desde 2015 por conta de um caso com o ex-companheiro Valbuena. Na ocasião, o atleta do Real Madrid foi acusado de extorsão para não divulgar um vídeo com conteúdo erótico do meio-campista.

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