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futebol

Ex-jogador e agora treinador, Rodrigo Chagas fala da importância do curso da CBF

Aos 48 anos, Chagas está tirando a Licença A dos treinadores...
LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 20:47

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 20:47

Crédito: Divulgação
Sair das quatro linhas e depois virar técnico é a trajetória seguida por muitos ex-atletas. Rodrigo Chagas, um dos ídolos do Vitória, embarcou neste desafio.Após comandar as categorias de base do Leão em 2020, o técnico assumiu o profissional, e em 34 jogos com Chagas a beira do campo, o Rubro-Negro teve 52% de aproveitamento, levando o Leão para a semifinal da Copa do Nordeste e passando por duas fases da Copa do Brasil.
Desde que iniciou a trajetória como treinador em 2007, Rodrigo segue estudando, fazendo inclusive cursos para treinadores oferecidos pela CBF.
- Acho importante se manter atualizado no mercado. É um curso que te licencia para cargos da Série C, B, A e até mesmo fora do país. É de fundamental importância seguir estudando e buscando novas ferramentas para nos mantermos atualizados nessa área - contou Chagas, que atualmente está tirando a Licença A.
Com a pandemia ainda em alta, o curso está sendo feito online. Nas últimas edições, as aulas aconteciam na sede da CBF, em Teresópolis, Rio de Janeiro.
- Não tenho dúvidas que caso fosse presencial, o networking seria muito maior. Infelizmente com a pandemia não é possível estar lá, mas sabemos que mesmo no modo online, o curso é de altíssimo nível. Como disse antes, a importância mesmo é seguir estudando e evoluindo- concluiu.

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