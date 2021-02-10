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Ex-jogador do United critica van de Beek: 'Parece que os companheiros ainda não confiam nele'

De acordo com Mark Hughes, o holandês tem sido uma decepção. Donny van de Beek é um dos reforços dos Red Devils para temporada...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 17:49

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 17:49

Crédito: Donny van de Beek foi titular do United na última partida, contra o West Ham (Divulgação/Manchester United
Com a vitória na prorrogação sobre o West Ham, o Manchester United conquistou a classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Dentre os titulares da partida, estava o holandês van de Beek, que acabou substituído por McTominay, que marcou o gol da classificação. O ex-atacante do Manchester United Mark Hughes acredita que o meia ainda precisa mostrar mais em campo e que os companheiros de time ainda não acreditam nele.+ Lucas Veríssimo está na lista de inscritos do Benfica para a Liga Europa- Parece que os companheiros ainda não confiam nele quando tem a bola nos pés. Quando o Fred ou o Matic têm a bola o seu primeiro pensamento é passar a Rashford, Martial ou Greenwood. Van de Beek tem sido uma decepção. Ele está a jogar pelo Manchester United, um clube enorme, e tem de mostrar muito mais do que mostrou até ao momento.Donny van de Beek chegou aos Red Devils do Ajax, da Holanda, nesta temporada. Apresentado oficialmente no dia 2 de setembro, o holandês custou 35 milhões de libras, o que representava R$ 250 milhões à época, com um adicional de 5 milhões de libras por metas alcançadas, segundo a imprensa inglesa reportou.

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