Ex-jogador do United critica van de Beek: 'Parece que os companheiros ainda não confiam nele'

Com a vitória na prorrogação sobre o West Ham, o Manchester United conquistou a classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Dentre os titulares da partida, estava o holandês van de Beek, que acabou substituído por McTominay, que marcou o gol da classificação. O ex-atacante do Manchester United Mark Hughes acredita que o meia ainda precisa mostrar mais em campo e que os companheiros de time ainda não acreditam nele.+ Lucas Veríssimo está na lista de inscritos do Benfica para a Liga Europa- Parece que os companheiros ainda não confiam nele quando tem a bola nos pés. Quando o Fred ou o Matic têm a bola o seu primeiro pensamento é passar a Rashford, Martial ou Greenwood. Van de Beek tem sido uma decepção. Ele está a jogar pelo Manchester United, um clube enorme, e tem de mostrar muito mais do que mostrou até ao momento.Donny van de Beek chegou aos Red Devils do Ajax, da Holanda, nesta temporada. Apresentado oficialmente no dia 2 de setembro, o holandês custou 35 milhões de libras, o que representava R$ 250 milhões à época, com um adicional de 5 milhões de libras por metas alcançadas, segundo a imprensa inglesa reportou.