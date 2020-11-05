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futebol

Ex-jogador do Tottenham exalta Pochettino e reitera: 'Pode levar o Manchester United à outra dimensão'

Treinador está sem clube desde o ano passado e é o favorito para
assumir o comando dos Red Devils caso Solskjaer seja demitido...

Publicado em 05 de Novembro de 2020 às 13:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 nov 2020 às 13:43
Crédito: AFP
Alvo favorito da direção do Manchester United para suprir uma possível demissão de Solskjaer, Mauricio Pochettino foi muito elogiado por Jamie O'Hara. Para o ex-jogador do Tottenham, o treinador pode levar os Red Devils à outra dimensão.
- Pochettino merece imenso respeito pelo que fez no Tottenham, apesar de não ter conquistado títulos. Sem contratar jogadores, trabalhando apenas com jovens, se tornou um treinador de classe mundial. Fez com que o Tottenham virasse um clube top-4 na Inglaterra e chegou à final da Liga dos Campeões. É um treinador incrível. À exceção de Klopp e Guardiola, gostaria de tê-lo comigo em qualquer clube. O que fez no Southampton e depois no Tottenham… Dêem o Manchester United em suas mãos e verão que o clube irá para outra dimensão - disse à "TalkSport".Mauricio Pochettino está sem clube desde que deixou o Tottenham na última temporada para a chegada de José Mourinho. Desde então, vem sendo especulado em diversos clubes. O Manchester United é o favorito, uma vez que Solskjaer não vem convencendo os torcedores e a direção com resultados ruins.

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