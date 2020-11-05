Ex-jogador do Tottenham exalta Pochettino e reitera: 'Pode levar o Manchester United à outra dimensão'

- Pochettino merece imenso respeito pelo que fez no Tottenham, apesar de não ter conquistado títulos. Sem contratar jogadores, trabalhando apenas com jovens, se tornou um treinador de classe mundial. Fez com que o Tottenham virasse um clube top-4 na Inglaterra e chegou à final da Liga dos Campeões. É um treinador incrível. À exceção de Klopp e Guardiola, gostaria de tê-lo comigo em qualquer clube. O que fez no Southampton e depois no Tottenham… Dêem o Manchester United em suas mãos e verão que o clube irá para outra dimensão - disse à "TalkSport".Mauricio Pochettino está sem clube desde que deixou o Tottenham na última temporada para a chegada de José Mourinho. Desde então, vem sendo especulado em diversos clubes. O Manchester United é o favorito, uma vez que Solskjaer não vem convencendo os torcedores e a direção com resultados ruins.