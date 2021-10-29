Ex-jogador do PSG diz que Neymar hoje 'não é decisivo': 'Peso para a equipe e problema para o treinador'

Crédito: FRANCK FIFE / AFP

Um dos principais nomes do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar vem sofrendo críticas sobre seu desempenho na atual temporada. Com apenas um gol marcado em oito partidas na equipe parisiense em 2021/22, o brasileiro agora foi alvo de reprovação de um ex-atleta de seu clube.Jérôme Rothen, que jogou no PSG entre 2004 e 2010, analisou em seu programa na "Radio Monte Carlo" o momento do camisa 10, contratado por 222 milhões de euros em 2017.

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- Não é preciso ter jogado no mais alto nível para perceber que o Neymar hoje não é decisivo. Ele é menos impactante, menos criativo, inclusive menos altruísta. Em todos os níveis, está abaixo do que ele fez em seus melhores momentos no clube - disse Rothen.

Para o ex-lateral, que também vestiu a camisa da seleção francesa e disputou a Eurocopa de 2004, Neymar tem sido um problema para o técnico Mauricio Pochettino.

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