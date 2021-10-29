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Ex-jogador do PSG diz que Neymar hoje 'não é decisivo': 'Peso para a equipe e problema para o treinador'

Jérôme Rothen, que jogou no PSG entre 2004 e 2010, afirmou que momento do brasileiro não ajuda Mauricio Pochettino e disse que camisa 10 está em nível abaixo do normal...

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 08:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 out 2021 às 08:53
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Um dos principais nomes do Paris Saint-Germain, o atacante Neymar vem sofrendo críticas sobre seu desempenho na atual temporada. Com apenas um gol marcado em oito partidas na equipe parisiense em 2021/22, o brasileiro agora foi alvo de reprovação de um ex-atleta de seu clube.Jérôme Rothen, que jogou no PSG entre 2004 e 2010, analisou em seu programa na "Radio Monte Carlo" o momento do camisa 10, contratado por 222 milhões de euros em 2017.
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- Não é preciso ter jogado no mais alto nível para perceber que o Neymar hoje não é decisivo. Ele é menos impactante, menos criativo, inclusive menos altruísta. Em todos os níveis, está abaixo do que ele fez em seus melhores momentos no clube - disse Rothen.
Para o ex-lateral, que também vestiu a camisa da seleção francesa e disputou a Eurocopa de 2004, Neymar tem sido um problema para o técnico Mauricio Pochettino.
+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021
- Infelizmente, sim, tornou-se mais um peso para a equipe do que uma solução. Tornou-se até um problema para o treinador, porque você não lida com o Neymar como qualquer outro jogador - frisou.

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