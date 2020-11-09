Ex-jogador do Manchester United critica forma de Agüero: 'Acima do peso'

Ex-jogador do Manchester United e atualmente comentarista da emissora "Sky Sports", Roy Keane criticou a forma física de Sergio Agüero, do Manchester City, que atualmente está afastado por uma lesão muscular. Para o irlandês, o camisa 10 dos Cityzens tem problemas com o peso.- Meu problema com Agüero é que, quando ele voltou (lesão do joelho sofrida em junho), parecia acima do peso. Só Deus sabe o tamanho das calças que ele está vestindo. Ele parecia pesado. Às vezes, você sai de uma lesão e pode ser difícil para você correr - disse Keane.