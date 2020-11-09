Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-jogador do Manchester United critica forma de Agüero: 'Acima do peso'

Roy Keane, da "Sky Sports", falou sobre a volta do argentino após lesão no joelho e disse que atleta voltou mais pesado: 'Só Deus sabe o tamanho das calças que ele veste'...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 nov 2020 às 15:54

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 15:54

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Ex-jogador do Manchester United e atualmente comentarista da emissora "Sky Sports", Roy Keane criticou a forma física de Sergio Agüero, do Manchester City, que atualmente está afastado por uma lesão muscular. Para o irlandês, o camisa 10 dos Cityzens tem problemas com o peso.- Meu problema com Agüero é que, quando ele voltou (lesão do joelho sofrida em junho), parecia acima do peso. Só Deus sabe o tamanho das calças que ele está vestindo. Ele parecia pesado. Às vezes, você sai de uma lesão e pode ser difícil para você correr - disse Keane.
O comentarista deu prosseguimento à fala e disse que o argentino não podia ter ganhando quilos enquanto estava fora de combate.
- Normalmente, os jogadores precisam de duas ou três semanas para recuperar a velocidade. Eu estava preocupado quando ele voltou porque ele parecia muito acima do peso. É difícil recuperar o atraso, mas você tem que tentar não ganhar quilos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados