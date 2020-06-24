Ex-jogador do Liverpool diz que Coutinho será 'bem-vindo' pelos torcedores caso volte aos Reds

Com o futuro indefinido, mas com poucas chances de permanecer em Barcelona, o meia Philippe Coutinho pode voltar à Inglaterra na próxima temporada e alguns clubes são especulados como possíveis destinos do atleta. E um destes clubes é o Liverpool, onde o brasileiro atuou entre 2013 e 2018.

Segundo Emile Heskey, ex-atacante do Liverpool que jogou em Anfield entre 2000 e 2004 e atuou mais de 200 vezes com a camisa do Reds, o jogador seria "bem-vindo" pelos torcedores do clube numa hipotética volta.

- O que ele fez quando estava com os Reds foi fenomenal. Ele é um jogador fenomenal e tudo de bom que o Liverpool fez naquela época passou por ele. Então eu acho que ele seria recebido de braços abertos no Liverpool e os torcedores adorariam tê-lo de volta", disse Heskey à "Sky Sports".E MAIS:ESPN e Fox Sports voltam a liderar audiência esportiva na TV por assinaturaIniesta dá passe inacreditável de primeira e internet elogia; assistaEx-Figueirense, Dudu acredita em um Japão preparado para o retornoArsenal anuncia contratação em definitivo de Pablo Marí e renova contrato de David Luiz E MAIS: