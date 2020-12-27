Ex-jogador do CSA, Patrick Fabiano marca oito gols na mesma partida

O atacante Patrick Fabiano, que em 2019 jogou no CSA, teve um dia histórico no último sábado. Em partida pelo campeonato nacional do Kuwait, o brasileiro marcou incríveis oito gols na goleada do Al Salmiya por 9 a 1 sobre o Al Tadamon.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Sensacional, um momento único. Me lembro da infância quando fazia gols e mais gols, nas quadras e campos de bairro onde nasci. Mas fazer um feito desse jogando profissionalmente é algo surreal - disse o atacante.
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No início do ano passado, Patrick Fabiano chegou ao CSA, mas, após se destacar no primeiro semestre, o atleta foi contratado pelo Al Salmiya. Na atual temporada, o brasileiro marcou 14 gols em 14 jogos pelo clube. O atacante comentou sobre o que passava sobre a sua cabeça após cada gol marcado.
- A cada gol eu ficava mais tranquilo. Só pensando em poder aproveitar cada oportunidade que meus companheiros estavam proporcionando. Foi um jogo que vai ficar marcado pra sempre na minha memória, um jogo inesquecível - completou.