Ex-jogador do CSA, Patrick Fabiano marca oito gols na mesma partida

Crédito: Divulgação / Al Salmiya

O atacante Patrick Fabiano, que em 2019 jogou no CSA, teve um dia histórico no último sábado. Em partida pelo campeonato nacional do Kuwait, o brasileiro marcou incríveis oito gols na goleada do Al Salmiya por 9 a 1 sobre o Al Tadamon.

+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Sensacional, um momento único. Me lembro da infância quando fazia gols e mais gols, nas quadras e campos de bairro onde nasci. Mas fazer um feito desse jogando profissionalmente é algo surreal - disse o atacante.

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No início do ano passado, Patrick Fabiano chegou ao CSA, mas, após se destacar no primeiro semestre, o atleta foi contratado pelo Al Salmiya. Na atual temporada, o brasileiro marcou 14 gols em 14 jogos pelo clube. O atacante comentou sobre o que passava sobre a sua cabeça após cada gol marcado.