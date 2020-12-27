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futebol

Ex-jogador do CSA, Patrick Fabiano marca oito gols na mesma partida

Al Salmiya, do Kuwait, venceu o Al Tadamon por 9 a 1 no sábado com grande destaque do brasileiro que atuou no CSA em no primeiro semestre do ano passado...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 14:55

LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2020 às 14:55
Crédito: Divulgação / Al Salmiya
O atacante Patrick Fabiano, que em 2019 jogou no CSA, teve um dia histórico no último sábado. Em partida pelo campeonato nacional do Kuwait, o brasileiro marcou incríveis oito gols na goleada do Al Salmiya por 9 a 1 sobre o Al Tadamon.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões- Sensacional, um momento único. Me lembro da infância quando fazia gols e mais gols, nas quadras e campos de bairro onde nasci. Mas fazer um feito desse jogando profissionalmente é algo surreal - disse o atacante.
+ Com Neymar apenas na 9ª posição, veja como ficou o ranking final do The Best!
No início do ano passado, Patrick Fabiano chegou ao CSA, mas, após se destacar no primeiro semestre, o atleta foi contratado pelo Al Salmiya. Na atual temporada, o brasileiro marcou 14 gols em 14 jogos pelo clube. O atacante comentou sobre o que passava sobre a sua cabeça após cada gol marcado.
- A cada gol eu ficava mais tranquilo. Só pensando em poder aproveitar cada oportunidade que meus companheiros estavam proporcionando. Foi um jogo que vai ficar marcado pra sempre na minha memória, um jogo inesquecível - completou.

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