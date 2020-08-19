Ex-jogador do Benfica diz que com Cavani, a obrigação é chegar à semifinal da Liga dos Campeões

Diamantino Mirando, ex-jogador do Benfica, disse que caso Edinson Cavani realmente chegue, o clube português terá que chegar, no mínimo, às semifinais da Liga dos Campeões. - Com as aquisições que estão a ser feitas, o Benfica tem de vencer tudo por aqui e, na Champions, o mínimo será chegar às semifinais -disse à "Rádio Renascença".
O ex-jogador fez grandes elogios ao atacante uruguaio.
- O que ele tem feito é muito bom e, por isso, é considerado um dos melhores atacantes da atualidade. É um jogador que dá garantias, apesar da temporada menos favorável no Paris Saint-Germain. Não consigo dizer quantos gols vai marcar, mas atacantes com menos capacidade marcaram 30 ou 40 gols e estou lembrando, por exemplo, do Bas Dost - disse.
Com a chegada de Jorge Jesus, o Benfica contratou: Helton Leite,Vertonghen, Gilberto, Pedrinho, Everton Cebolinha e Waldschmidt.