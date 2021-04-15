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Ex-jogador do Bayern critica Sané: 'Não é capaz de resolver jogos como Robben e Ribéry'

Atacante alemão chegou ao clube no início da temporada, mas não conseguiu repetir o alto nível de atuação da época de Manchester City. Jogador marcou somente oito gols...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:25

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 15:25
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
Principal contratação do Bayern de Munique para a temporada, o atacante Leroy Sané ainda não correspondeu às expectativas do clube alemão e não conseguiu repetir as boas atuações que o levaram a ser contratado por 55 milhões de euros (R$ 327 milhões à época) junto ao Manchester City.
+ Veja a tabela da BundesligaApós a eliminação do clube alemão para o Paris Saint-Germain, na Champions League, o camisa 10 não foi poupado de críticas. Ex-jogador do Bayern, Mehmet Scholl disse que o jogador não pode ser comparado a nomes lendários como Robben e Ribéry.
- Em geral, ele melhorou e está se adaptando ao Bayern de Munique cada vez melhor. Mas ele não está preparado para dar o tom em um jogo como Arjen Robben ou Franck Ribéry - disse Scholl ao jornal "Bild".
+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa
Em 38 jogos pelo Bayern de Munique, Sané marcou oito gols e deu 11 assistências.

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