Ex-jogador do Bayern critica Sané: 'Não é capaz de resolver jogos como Robben e Ribéry'

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP

Principal contratação do Bayern de Munique para a temporada, o atacante Leroy Sané ainda não correspondeu às expectativas do clube alemão e não conseguiu repetir as boas atuações que o levaram a ser contratado por 55 milhões de euros (R$ 327 milhões à época) junto ao Manchester City.

+ Veja a tabela da BundesligaApós a eliminação do clube alemão para o Paris Saint-Germain, na Champions League, o camisa 10 não foi poupado de críticas. Ex-jogador do Bayern, Mehmet Scholl disse que o jogador não pode ser comparado a nomes lendários como Robben e Ribéry.

- Em geral, ele melhorou e está se adaptando ao Bayern de Munique cada vez melhor. Mas ele não está preparado para dar o tom em um jogo como Arjen Robben ou Franck Ribéry - disse Scholl ao jornal "Bild".

+ Veja como está a corrida pela Chuteira de Ouro na Europa