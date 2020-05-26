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futebol

Ex-jogador do Arsenal, Sagna revela medo de jogar contra o Chelsea

Ex-lateral dos Gunners, o francês disse que os atletas do clube
achavam que eram piores que os jogadores do rival...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2020 às 18:41

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 18:41

Crédito: AFP
Bacary Sagna revelou que, na sua época, os jogadores do Arsenal tinham medo de jogar contra o Chelsea. O ex-lateral atuou nos Gunners durante 2007 e 2014 e admitiu que os atletas se achavam inferiores aos rivais.
Sagna disputou 12 partidas contra o Chelsea, venceu três, empatou duas e perdeu sete. A última, inclusive, sofreu uma goleada por 6-0 em sua última temporada pelos Gunners.
- Acredito que nós nos subestimamos. Jogar contra Chelsea em termos de imagem era algo diferente. Eles usaram muito sua imagem, costumavam ter grandes jogadores na seleção e costumávamos conversar mais sobre eles do que sobre nós. Talvez em nossas cabeças eles fossem jogadores maiores do que nós. Em campo, tínhamos tanta qualidade quanto eles quando jogávamos, e quando jogávamos do jeito que o Arsenal jogava, ninguém podia nos derrotar - disse ao 'In Lockdown'.
Pelo Arsenal, foram 284 jogos, cinco gols e 27 assistências.E MAIS:Com golaço de Kimmich, Bayern vence Borussia em 'final' do AlemãoIcardi deve assinar pelo Paris Saint-Germain por quatro anosSolskjaer confirma que United ainda não fez acordo por IghaloRobben elogia Guardiola e diz que treinador é o 'melhor do mundo'Varane conta sobre vontade de competir após dois meses sem futebol E MAIS:

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