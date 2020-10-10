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futebol

Ex-jogador do Arsenal revela falência com jogos de apostas na carreira

Bendtner está com 32 anos, sem clube desde janeiro, e se sente arrependido pelas oportunidades que deixou escapar em seu início de carreira no futebol inglês...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 09:24

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 09:24

Crédito: Bendtner não rendeu o que se esperava do atacante no Arsenal (Divulgação
Em entrevista ao “The Guardian”, o atacante Nicklas Bendtner revelou como o pôquer e as apostas atrapalharam sua passagem pelo Arsenal quando ainda era jovem. O atleta revelou que sente arrependimento por ter desperdiçado a grande chance de sua carreira na Inglaterra e que faria tudo diferente.
- A roleta se trata de ir no preto ou no vermelho. Achei que não seria tão difícil. Depois de uma hora e meia, perdi 400 mil libras (R$ 2,8 milhões), um dinheiro que não tinha. Fui a falência, mas depois tomei um banho, lavei o rosto, decidi sacar mais 50 mil euros (R$ 360 mil) e recuperei parte do que perdi. Passei a gostar do estilo de vida que vem com o dinheiro. Agora, eu queria voltar no tempo e bater na cabeça daquele jovem com um martelo e fazer entender a chance que tinha.
O atacante dinamarquês também explicou que as apostas eram suas diversões no período em que estava lesionado e não podia sentir a adrenalina de uma partida de futebol.
- Quando me machuquei e não pude sentir a emoção de viver no limite dentro de campo, o jogo me deu uma adrenalina. Obviamente quanto maior o risco, maior a adrenalina. Então você aposta alto.
Aos 32 anos, o jogador está sem clube desde que deixou o Copenhagen no último mês de janeiro. Após frustrante passagem pelos Gunners até 2014, Bendtner não conseguiu jogar em alto nível como era esperado em seu início de carreira. Na última temporada, o veterano só participou de 13 partidas e marcou três gols.

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