Ex-jogador do Arsenal revela falência com jogos de apostas na carreira

Crédito: Bendtner não rendeu o que se esperava do atacante no Arsenal (Divulgação

Em entrevista ao “The Guardian”, o atacante Nicklas Bendtner revelou como o pôquer e as apostas atrapalharam sua passagem pelo Arsenal quando ainda era jovem. O atleta revelou que sente arrependimento por ter desperdiçado a grande chance de sua carreira na Inglaterra e que faria tudo diferente.

- A roleta se trata de ir no preto ou no vermelho. Achei que não seria tão difícil. Depois de uma hora e meia, perdi 400 mil libras (R$ 2,8 milhões), um dinheiro que não tinha. Fui a falência, mas depois tomei um banho, lavei o rosto, decidi sacar mais 50 mil euros (R$ 360 mil) e recuperei parte do que perdi. Passei a gostar do estilo de vida que vem com o dinheiro. Agora, eu queria voltar no tempo e bater na cabeça daquele jovem com um martelo e fazer entender a chance que tinha.

O atacante dinamarquês também explicou que as apostas eram suas diversões no período em que estava lesionado e não podia sentir a adrenalina de uma partida de futebol.

- Quando me machuquei e não pude sentir a emoção de viver no limite dentro de campo, o jogo me deu uma adrenalina. Obviamente quanto maior o risco, maior a adrenalina. Então você aposta alto.