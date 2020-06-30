Ex-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale

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O ex-jogador e companheiro de Gareth Bale nos tempos de Tottenham, David Bentley, disse, em entrevista para a “888Sport”, que não entende como o galês está sendo colocado de lado no Real Madrid. O inglês afirmou que o técnico Zidane deve ter algum problema pessoal com o atacante, pois nada o agrada.

- Não acredito no que está acontecendo com ele. Acho que Zidane não estava feliz nem quando marcou na final da Liga dos Campeões. Me parece algo pessoal. Bale não é arrogante. É tranquilo, faz sua parte e não socializa muito, por isso podem pensar que é arrogante.