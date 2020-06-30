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futebol

Ex-jogador diz que Zidane tem problema pessoal com Bale

David Bentley não entende como o galês não consegue espaço na equipe merengue e diz que técnico não deve ter ficado feliz nem com gol do galês na final da Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2020 às 12:32

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 12:32

Crédito: AFP
O ex-jogador e companheiro de Gareth Bale nos tempos de Tottenham, David Bentley, disse, em entrevista para a “888Sport”, que não entende como o galês está sendo colocado de lado no Real Madrid. O inglês afirmou que o técnico Zidane deve ter algum problema pessoal com o atacante, pois nada o agrada.
- Não acredito no que está acontecendo com ele. Acho que Zidane não estava feliz nem quando marcou na final da Liga dos Campeões. Me parece algo pessoal. Bale não é arrogante. É tranquilo, faz sua parte e não socializa muito, por isso podem pensar que é arrogante.
Bale é um dos grandes problemas internos no Real Madrid, pois não é aproveitado durante os jogos, mas tem contrato até 2022, recebe o maior salário do elenco e não tem interesse em deixar a capital espanhola. Com isso, os merengues o colocam de canto para forçar uma saída improvável neste momentoE MAIS:Pochettino é alvo número um para substituir Lage no BenficaBartomeu vai na casa de técnico do Barça para reunião conciliadoraGetafe irá pagar R$ 61 milhões por 90% dos direitos de CucurellaBundesliga amplia janela de transferências até outubro E MAIS:

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