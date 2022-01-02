Ex-jogador diz que Manchester United melhoraria com CR7 no banco: 'Equipe não funciona com ele'

Apesar dos bons números individuais na temporada, Cristiano Ronaldo tem sido criticado na Inglaterra. Alguns ex-jogadores e imprensa criticam o 'egoísmo' do jogador em campo, e afirmam que o português atrapalha o desempenho do coletivo. Ao 'Manchester Evening News', o ex-atacante Paul Merson afirmou que CR7 merecia um tempo no banco.

+ Lukaku não é relacionado pelo Chelsea para jogo contra o Liverpool - Penso que o coletivo do Manchester United sairia a ganhar se o Cristiano Ronaldo saísse dos onze inicias. Sei que isso não irá acontecer, mas devia dar lugar ao Cavani para jogar no centro, com o Sancho, Rashford ou Greenwood nos corredores. A equipe não funciona dessa forma - disse.

+ Messi testa positivo para Covid-19 e não joga pela Copa da França

- Não vejo este Manchester United a terminar nos quatro primeiros lugares do campeonato. Estão a anos-luz das outras equipas e, se por acaso conseguirem chegar ao quarto lugar, acho que será uma grande temporada para eles - completou o ex-jogador de Arsenal, Aston Villa e Middlesborough.