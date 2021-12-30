Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ex-jogador detona CR7: 'Só importam os gols, já não é mais o mesmo'

Agbonlahor, ex-Aston Villa, afirmou que a individualidade do português prejudica o United...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2021 às 16:05

Publicado em 30 de Dezembro de 2021 às 16:05

Apesar da quebra de recordes e gols, Cristiano Ronaldo, tem recebido criticas na Inglaterra. Após a partida do Manchester United contra o Newcastle, que terminou em 1 a 1, o jogador foi detonado por Gabriel Agbonlahor, ex-atacante do Aston Villa e com passagem breve pela seleção inglesa.
+ João de Deus, auxiliar de Jorge Jesus, teve papel chave na má relação do Mister com o elenco do Benfica - Está num momento da carreira em que parece que só lhe importam os gols. Esteve mal durante todo o jogo, gesticulava com os braços porque não tinha ocasiões de gol. É um jogador fantástico, teve uma carreira fabulosa, mas já não é o que era. Se eu fosse Greenwood, Sancho ou Rashford tinha medo de chutar ao gol - disse Agbonlahor à 'Football Insider', antes de emendar:
+ Dortmund cogita nova redução salarial, mas não descarta renovação com Erling Haaland
- Não há harmonia, o Greenwood e o Rashford pioraram muito desde que o Ronaldo chegou. Estão com medo. Antes, encaravam as defesas e rematavam, agora não o fazem. Recordo que o melhor jogo do Manchester United esta temporada foi em Stamford Bridge, com o Chelsea, quando o Ronaldo começou no banco. Jogaram Greenwood, Sancho e Rashford soltos no ataque e com grande qualidade - concluiu.
Crédito: CristianoRonaldopassouembranconojogocontraoNewcastle(Foto:OLISCARFF/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados