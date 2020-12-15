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futebol

Ex-jogador defende Gasperini em briga com Papu Gómez na Atalanta

Antonio Cassano afirma que meio-campista argentino deve tudo o que tem no futebol ao técnico italiano e que o camisa 10 deve pedir desculpas e deixar a Atalanta...

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 11:28

LanceNet

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Publicado em 

15 dez 2020 às 11:28
Crédito: Gasperini e Papu Gómez vivem relação conturbada na Atalanta (Vincenzo Pinto/AFP
O ex-jogador Antonio Cassano utilizou as redes sociais para conversar com o ex-atacante Christian Vieri a respeito da crise na Atalanta vista entre Gasperini, técnico do time, e Papu Gómez, camisa 10 do elenco. Para o italiano, o jogador argentino deve tudo o que tem atualmente ao comandante nerazzurri.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
- Se Gómez está bem em Bérgamo, deve tudo ao míster. Se converteu em um jogador internacional graças a ele. Não gosto de quem se comporta assim. Se tenho um problema, digo o que penso e se não puder resolver, eu vou. Gómez deve agradecer ao Gasperini, pedir perdão e ir. Em uma situação como a da Atalanta, Gasperini deve estar no comando e mostrar que se alguém fizer como Papu, vai embora.
Em meio a crise, a Atalanta conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrenta o Real Madrid em fevereiro e março. No entanto, nesta quarta-feira, a equipe de Gasperini tem um compromisso importante e difícil contra a Juventus pelo Campeonato Italiano em busca da reabilitação na tabela.

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