Ex-jogador defende Gasperini em briga com Papu Gómez na Atalanta

O ex-jogador Antonio Cassano utilizou as redes sociais para conversar com o ex-atacante Christian Vieri a respeito da crise na Atalanta vista entre Gasperini, técnico do time, e Papu Gómez, camisa 10 do elenco. Para o italiano, o jogador argentino deve tudo o que tem atualmente ao comandante nerazzurri.
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- Se Gómez está bem em Bérgamo, deve tudo ao míster. Se converteu em um jogador internacional graças a ele. Não gosto de quem se comporta assim. Se tenho um problema, digo o que penso e se não puder resolver, eu vou. Gómez deve agradecer ao Gasperini, pedir perdão e ir. Em uma situação como a da Atalanta, Gasperini deve estar no comando e mostrar que se alguém fizer como Papu, vai embora.
Em meio a crise, a Atalanta conseguiu se classificar para as oitavas de final da Liga dos Campeões e enfrenta o Real Madrid em fevereiro e março. No entanto, nesta quarta-feira, a equipe de Gasperini tem um compromisso importante e difícil contra a Juventus pelo Campeonato Italiano em busca da reabilitação na tabela.