Ex-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíaca

Joseph Bouasse, ex-jogador da Roma, morreu no último domingo aos 21 anos depois de sofrer uma parada cardíaca. A causa da morte foi divulgada pelo jornal "Gazzetta dello Sport".

Nascido em Camarões, Bouasse chegou à Itália muito novo e defendeu o clube da capital e também o Vicenza nas categorias de base. Atualmente o ex-volante defendia o Universitatea Cluj, da Romênia.

Nas redes sociais, a Roma lamentou a morte de Bouasse.L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr— AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020 - A Roma lamenta a morte do ex-jogador de primavera (categorias de base) Joseph Bouasse Perfection e abraça seus entes queridos neste momento de muita dor.E MAIS:Veja curiosidades do clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de MuniqueConfira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebolAndré Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de MarselhaPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês E MAIS: