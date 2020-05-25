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futebol

Ex-jogador da Roma morre aos 21 anos vítima de parada cardíaca

Joseph Bouasse teve uma parada cardíaca e não resistiu. Jogador atuou nas categorias de base da Roma e atualmente estava jogando na Romênia...
LanceNet

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Publicado em 

25 mai 2020 às 20:37

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 20:37

Crédito: Divulgação / Roma
Joseph Bouasse, ex-jogador da Roma, morreu no último domingo aos 21 anos depois de sofrer uma parada cardíaca. A causa da morte foi divulgada pelo jornal "Gazzetta dello Sport".
Nascido em Camarões, Bouasse chegou à Itália muito novo e defendeu o clube da capital e também o Vicenza nas categorias de base. Atualmente o ex-volante defendia o Universitatea Cluj, da Romênia.
Nas redes sociais, a Roma lamentou a morte de Bouasse.L'#ASRoma piange la scomparsa dell'ex calciatore della Primavera Joseph Bouasse Perfection e si stringe ai suoi cari in questo momento di grande dolore pic.twitter.com/oPFnzsejBr— AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2020 - A Roma lamenta a morte do ex-jogador de primavera (categorias de base) Joseph Bouasse Perfection e abraça seus entes queridos neste momento de muita dor.E MAIS:Veja curiosidades do clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de MuniqueConfira o andamento dos campeonatos europeus para o retorno do futebolAndré Villas-Boas aceita permanecer no Olympique de MarselhaPhilippe Coutinho pode reforçar o Newcastle, segundo jornal inglês E MAIS:

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