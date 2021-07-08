Ex-Internacional, Nico López é alvo do Ajax para a temporada e pode deixar o Tigres

Crédito: Nico López é alvo do Ajax (Divulgação

O Ajax está a procura de um atacante e Nico López é um dos principais nomes analisados pela direção do time holandês. O atacante de 27 anos vem de uma excelente temporada no México, quando foi fundamental na campanha do título do Tigres na Liga dos Campeões da CONCACAF com direito a uma assistência na final.

Veja o mata-mata da EurocopaSegundo a versão mexicana do jornal 'Marca', da Espanha, Nico López está na mira do Ajax. Com contrato até 2023 com o Tigres, o jogador só deixaria o clube vice-campeão mundial caso fosse contratado em definitivo pela equipe holandesa.

Segundo o Transfermarkt, site especializado em mercado da bola, Nico López é avaliado em 6 milhões de euros, cerca de R$ 36,9 milhões na cotação atual da moeda.

Nico chegou ao Tigres em janeiro de 2020 e, desde então, tem sido um dos maiores destaques do time. Foram 32 jogos com 12 gols marcados e 3 assistências. Ele participa diretamente de um gol a cada dois jogos. Essa média melhora ainda mais quando se leva em consideração o tempo em campo.

Nico tem 1.523 minutos jogados, ou seja, a cada 101 minutos ele participa de um gol. Lembrando que sem Gignac, convocado pela França para participar das Olimpíadas de Tóquio, Nico é o principal atleta do elenco. O camisa 11 vem treinando muito bem e é uma peça-chave para o time que inicia a pré-temporada nesta semana.

No Brasil, Nico se destacou no pelo Internacional, clube que mais jogou e mais fez gols na carreira entre 2016 e 2019. Foram 177 jogos e 40 gols marcados, se tornando o quarto maior artilheiro estrangeiro da história colorada.